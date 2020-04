Eine virtuelle Fotoausstellung für Feuertempel konzipiert

Baku, 10. April, AZERTAC

Die Zweigstelle Nr. 3 der zentralen Bibliothek des Bezirks Khazar der Hauptverwaltung des Kulturministeriums der Stadt Baku hat virtuelle Fotoausstellungen für Sehenswürdigkeiten Aserbaidschans konzipiert.

Wie die Abteilung gegenüber AZERTAC erklärte, eine weitere derartige Fotoausstellung dem Tempel "Ataschgah" gewidmet.

Ataschgah wurde als Klosteranlage erbaut. Zoroastrischer Tempel liegt 30 Kilometer weit entfernt von Baku im Surachany Stadtbezirk auf der Halbinsel Abscheron. In der wörtlichen Übersetzung bedeutet Ataschgah "Hort des Feuers". Das Feuer wurde durch natürlich austretendes Erdgas gespeist.

Die Hindus, also Feueranbeter kamen in den XV-XVII Jahrhunderten mit ihren Handelskarawanen auf der Halbinsel Abscheron an, um Surachany zu besuchen. Sie errichteten hier im Jahre 1713 an der Stelle eines antiken Tempels einige Bauten. Im 18. Jahrhundert wurden um den Tempel herum ein Tempel, eine Zelle und eine Karawanserei gebaut.