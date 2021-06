Erdbeben in Mexiko

Baku, 14. Juni, AZERTAC

In Mexiko hat es heute ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.3 gegeben. Laut Angaben Mexikos nationalen seismologischen Diensts (SSN) ereignete sich das Beben am Sonntag, dem 13. Juni 2021, abends um 21:50 Lokalzeit 41 km nordwestlich von der Stadt Matias Romero (Matías Romero Avendaño, Oaxaca) in einer Tiefe von 123 km.

Eine zweite Agentur, das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), gab das Erdbeben ebenfalls mit einer Stärke von 4.3 an.