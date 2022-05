Estlands Parlamentsvorsitzender weilt zu Besuch in Aserbaidschan

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Eine Delegation um den Vorsitzenden des Parlaments der Republik Estland (Riigikogu), Jüri Ratas, weilt zu einem Besuch in Aserbaidschan.

Am Montag, dem 23. Mai besuchte die estnische Delegation im Rahmen des Besuchs in Baku die Allee der Märtyrer, wo sie das Gedenken an die tapferen Söhne des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit Aserbaidschans und Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingaben.

Man legte einen Kranz am Denkmal "Ewiges Feuer" nieder.

Anschließend haben die Gäste haben vom höchsten Punkt der Stadt die Ansichten von Baku genossen. Man informierte sie über die Bau- und Sanierungsarbeiten, die in der Hauptstadt Baku durchgeführt werden.