Etihad ist 2022 die sicherste Fluggesellschaft der Welt

Baku, 5. Januar, AZERTAC

Zwei aktuelle Rankings untersuchen Airlines und zeigen die sichersten des Jahres.

Die arabische Fluggesellschaft Etihad war im vergangenen Jahr besonders sicher unterwegs. In der Risiko-Analyse des deutschen Flugunfallbüros Jacdec liegt die Airlines aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) im Vergleich vor der Emirates (ebenfalls VAE). Beide Gesellschaften verfügen über vergleichsweise junge Flotten, wie aus dem Report hervorgeht, der im Luftfahrtmagazin “Aero International“ (Februar-Ausgabe) veröffentlicht wird.

Die niederländische KLM, die US-amerikanische JetBlue und die britische Easyjet komplettieren die ersten fünf Plätze. Die Swiss-Mutter Lufthansa belegte in der Analyse den 14. Rang im globalen Ranking der 25 Gesellschaften mit der höchsten Verkehrsleistung. Die russische Fluggesellschaft Aeroflot wurde deutlich abgewertet und landete nur noch auf Rang 25.

Ein anderes Ranking von “Airlineratings.com“ vergleicht 385 Fluggesellschaften miteinander. Hier steht die nationale Fluggesellschaft Neuseelands an der Spitze. “Air New Zealand hat unzählige Auszeichnungen gewonnen und konzentriert sich fest auf die Sicherheit und seine Kunden“, so “Airlineratings.com“-Chef Geoffrey Thomas zur Begründung.

Die australische Airline Qantas, die 2021 noch Platz eins belegte, rutschte auf Rang sieben ab.