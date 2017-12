Franck Ribery ist neuer Rekord-Ausländer beim FC Bayern München

Baku, 15. Dezember, AZERTAC

Franck Ribery hat mit seinem Einsatz im Bundesliga-Spiel von Bayern München gegen den 1. FC Köln erneut Vereinsgeschichte geschrieben. Mit nunmehr 366 Pflichtspielen für den deutschen Fußball-Rekordmeister (112 Tore) ist der 34 Jahre alte Franzose alleiniger ausländischer Rekordspieler der Münchner. Bislang lag Ribery gleichauf mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic (365 Spiele/48 Tore).

Ribery ist bereits Rekord-Ausländer der Bayern in der Bundesliga, in der er gegen den FC zum 238. Mal auf dem Platz stand. Er sei "sehr stolz" auf diese Bestmarke, sagte Ribery nach dem 3:1 gegen Hannover 96 am Anfang Dezember, als er die ebenfalls zuvor von Salihamidzic gehaltene Bestmarke geknackt hatte.