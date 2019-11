Ipsala, 30. November, AZERTAC Am Samstag, dem 30. November ist in der Ipsala Siedlung der türkischen Provinz Edirne der Abschnitt des TANAP-Projekts, der sich mit Europa verbinden wird, eingeweiht worden. Im Namen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wurde ein Gastmahl zu Ehren von Teilnehmern an der Eröffnungszeremonie gegeben. Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, nahm ebenfalls am Gastmahl teil, wie AZERTAC berichtete.

Präsident Ilham Aliyev nimmt am Gastmahl teil

