Geflügelfarm in Saatli Region erzielt hohen Gewinn aus Verkauf

Saatli, 8. Mai, AZERTAC

Farmer der Saatli Region messen in den letzten Jahren der Entwicklung der Geflügelzucht große Bedeutung bei. Einer von diesen Farmern ist Schahin Gasimov. Der Farmer sagte beim Gespräch mit einem regionalen Korrespondenten von AZERTAC, dass er seine Farmwirtschaft in naher Zukunft expandieren will, weil ein hoher Gewinn aus dem ersten Verkauf erzielt wurde. In der Farmwirtschaft werden neben lokalen Arten auch etwa 3.000 Küken in der Art "Kuban" gezüchtet.

Ihm zufolge seien die Küken in dieser Art bereits in 40-45 Tagen zum Verkauf bereit.

Im privaten Geflügelbetrieb sind 4 Personen beschäftigt, so Schahin Gasimov.