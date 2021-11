In Schuscha Grundstein für Daschalti Moschee gelegt VIDEO

Schuscha, 7. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva legten am Sonntag, dem 7. November im Rahmen ihres Besuchs in der Stadt Schuscha den Grundstein für eine Moschee im Dorf Daschalti, berichtete AZERTAC.

Die während der Besatzungszeit vom Feind zerstörten religiösen und spirituellen Denkmäler werden restauriert und alle von der armenischen Okkupation befreiten Gebiete werden wiederaufgebaut.