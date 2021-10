In letzten 10 Jahren 57 Milliarden USD in aserbaidschanische Wirtschaft investiert

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

In den letzten 10 Jahren sind ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 57 Milliarden US-Dollar in die aserbaidschanische Wirtschaft getätigt worden.

Das erklärte der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov beim Investitions- und Kulturgipfel in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, berichtete AZERTAC.