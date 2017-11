Internationales geographisches Diktat - 2017 in Filiale Baku von Lomonossow-Universität Moskau

Baku, 27. November, AZERTAC

Ein seltenes internationales Projekt mit dem Namen “Geographisches Diktat- 2017“ ist zum ersten Mal in der Zweigstelle Baku der Lomonossow-Universität Moskau durchgeführt worden. Das Projekt, das zum ersten Mal im Jahre 2015 auf Initiative des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin von der Russischen Geographischen Gesellschaft (RCC) in Russland implementiert worden war, wurde in diesem Jahr auf internationale Ebene gebracht.

AZERTAC zufolge ist das geographische Diktat eine großangelegte Aufklärungskampagne zur Bewertung des geografischen Niveaus der Bevölkerung. Am 26. November fand die Aktion in mehr als 25 Ländern, einschließlich in Russland, Aserbaidschan, Argentinien, Tschechien, Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Türkei, Montenegro und anderen Ländern statt.

In Baku nahmen am Diktat mehr als 800 Personen teil. Die Filiale stellte den Teilnehmern 12 Auditoren zur Verfügung. Mit dieser Anzahl von Teilnehmern landete Niederlassung Baku der Lomonossow-Universität Moskau auf dem ersten Platz unter ausländischen Austragungsorten.

Die Ergebnisse des Diktats stehen erst am 25. Dezember fest.