Judo-WM in Baku: Aserbaidschanische Judokas werden um Bronze kämpfen

Baku, 27. September, AZERTAC

In der Nationalen Gymnastikarena in Baku läuft die Judo-Weltmeisterschaft nun weiter. Am achten Tag der WM werden die Team-Mixed Wettbewerbe ausgetragen.

Die aserbaidschanische Nationalmannschaft, die im Kampf um einen Trostpreis das niederländische Team mit 4: 2 besiegte, werden um den dritten Platz kämpfen.

Das aserbaidschanische Team siegte im Achtelfinale über die österreichischen Judokas mit 5: 1. Im Viertelfinale unterlag unser Team der japanischen Mannschaft mit 2: 4.