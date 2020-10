Kriegsverbrechen Armeniens: Schulen und Kindergärten in Aghdam Region bombardiert

Aghdam, 8. Oktober, AZERTAC

Armenische Einheiten beschießen die aserbaidschanische Stellungen und Zivilisten entlang der Frontlinie, zahlreiche Häuser und zivile Objekte sowie soziale Gebäude weiter.

Wie ein regionaler AZERTAC-Korrespondent berichtet, wurden am 8. Oktober durch intensiven Beschusses in den nicht okkupierten aserbaidschanischen Siedlungen in der Region Aghdam Häuser, Strom- und Gasleitungen, eine Mittelschule, eine Musikschule und ein zentrales Bezirkskrankenhaus schwer beschädigt.

Vom 27. September bis heute wurden im Rayon Aghdam durch Bombardierung der armenischen Streitkräfte insgesamt 10 Mittelschulen, 2 Musikschulen, 2 Kindergärten und 1 Bezirkskrankenhaus beschädigt.