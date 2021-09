Leichtes Erdbeben der Stärke 4.7 in China

Baku, 4. September, AZERTAC

In China bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.7. Laut Angaben Indiens nationalen Zentrums für Seismologie (NCS) ereignete sich das Beben am Samstag, dem 4. September 2021, morgens um 09:54 Lokalzeit 109 km südwestlich von der Stadt Zangguy (Hotan Prefecture, Xinjiang) in einer Tiefe von 168 km. Einige Orte in der Nähe des Epizentrums, in denen das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar war, sind Zangguy (13,000 Einw. in 109 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren zu erwarten).