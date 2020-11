Militärpersonal des Feindes zerstört

Baku, 2. November, AZERTAC

Am 2. November haben aserbaidschanische Streitkräfte eine große Anzahl von armenischen Truppen an ständigen Standorten, in den Schutzgräben und Feuerstellungen mit genauen Schlägen zerstört.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wurde zu gleicher Zeit ein Stab des Feindes in Richtung Girmizi Bazar (Roter Markt) unter Beschuss genommen.