Moderates Erdbeben in Georgien

Tbilisi, 14. Januar, AZERTAC

In Georgien bebte die Erde mit einer Stärke von 4.4. Laut Angaben des Georgischen Seismologischen Dienstes ereignete sich das Beben am Samstag, dem 14. Januar 2023, in den Morgenstunden, wie das georgische Büro von AZERTAC mitteilte.

Das Beben wurde auch in der georgischen Hauptstadt Tbilisi verspürt.

Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.