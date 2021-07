Moderates aber tiefes Erdbeben erschüttert Japan

Baku, 27. Juli, AZERTAC

Ein Erdbeben mit einer Stärke von 5.1 erschütterte heute Japan, wie das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam (GFZ) berichtete. Laut Angaben des Instituts, das als eine der wichtigsten internationalen Agenturen für seismische Tätigkeit weltweit gilt, ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 27. Juli, früh nachmittags um 14:37 Lokalzeit in der Nähe von Ise (Ise-shi, Mie) und lag in einer sehr großen Tiefe von 353 km unter dem Epizentrum.

Eine zweite Agentur, Frankreichs nationales seismisches Netzwerk (RéNaSS) , gab das Erdbeben ebenfalls mit einer Stärke von 5.1 an. Andere Quellen zum gleichen Beben sind u.a. Japan's National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) (Stärke 5.4) und das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) (Stärke 5.1).

Anhand der vorläufigen seismischen Daten müsste das Erdbeben von fast allen in der Nähe des Epizentrums gespürt worden sein. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu geringen bis mittleren Schäden an Häusern und anderen Gebäuden gekommen ist.