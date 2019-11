Nasimis Werke in italienischer Sprache veröffentlicht

Rom, 27. November, AZERTAC

Anfang Dezember wird im Rahmen des "Nasimi-Jahres" in Italien die Präsentation des in der italienischen Sprache herausgegebenen Buches bestehend aus Ghaselen des weltberühmten aserbaidschanischen Dichters und Philosophen Nasimi stattfinden.

Das vom italienischen Verlag "Tetti" herausgegebene Buch wird in einer Reihe von Hochschulen und Universitäten in Italien, darunter auch an der Universität La Sapienza der Stadt Rom präsentiert werden.

Nasimi war einer der größten Dichter, Denker und Philosophen des Ostens. Er wurde in der Stadt Schamachi geboren, einst eine der wichtigsten Städte an der Seidenstraße. Nasimi war ein Verfechter des Hurufismus, einer Variante des Sufismus. 1417 wurde er wegen seiner liberalen religiösen Überzeugungen lebendig gehäutet.

Er ist immer noch zeitgemäß und fortschrittlich, denn bereits vor Hunderten von Jahren sprach er von Multikulturalität, Toleranz und der Eintracht der Menschen.

Durch das Dekret von Präsident Ilham Aliyev wurde 2019 zum “Nasimi –Jahr“ in Aserbaidschan erklärt.