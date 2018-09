Offizieller Empfang von Präsident Erdogan in Baku VIDEO

Baku, 15. September, AZERTAC

Am Samstag, dem 15. September hat in Baku offizieller Empfang des zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan stattgefunden, berichtet AZERTAC.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde von dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev mit militärischer Ehre empfangen.

Vorgesetzter der Ehrenformation erstatte dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Rapport.

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Recep Tayyip Erdogan schritten die Front der Ehrengarde ab.

Recep Tayyip Erdogan begrüßte aserbaidschanische Soldaten.

Danach wurden die Nationalhymnen der beiden Staaten intoniert.

Man stellte dem türkischen Präsidenten aserbaidschanische Regierungs-und Staatsbeamten und dem aserbaidschanischen Staatspräsidenten türkische Delegationsmitglieder vor.

Die Ehrengarde schritt mit einem Militärmarsch die Front des aserbaidschanischen Präsidenten und des türkischen Präsidenten ab.

Ferner ließen Präsident Ilham Aliyev und Präsident Recep Tayyip Erdogan fotografieren.