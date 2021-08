Paralympics in Tokio: Aserbaidschans Kugelstoßer Elvin Astanov stellt einen neuen Rekord auf

Baku, 29. August, AZERTAC

Der aserbaidschanische Athlet Elvin Aslanov hat für die achte aserbaidschanische Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Tokio gesorgt, teilte AZERTAC mit.

Er stellte mit 8,77 Punkten einen neuen Weltrekord im Kugelstoßen auf.

Das 36-köpfige aserbaidschanische Team (24 Athleten und 12 Athletinnen) kämpft bei den Paralympics in Tokio in 6 Sportarten in 47 Kategorien an elf Wettkampftagen um Olympia-Medaillen.