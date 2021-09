Piloten der aserbaidschanischen Luftwaffe nehmen an Übung “TurAz Falke – 2021“ teil

Baku, 2. September, AZERTAC

Das fliegerische und technische Personal der aserbaidschanischen Luftwaffe sowie Kampfflugzeuge haben sich in die türkische Stadt Konya begeben, um an einer gemeinsamen taktischen Flugübung "TurAz Falke - 202" teilzunehmen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC werden an der Übung, die nach dem Plan für militärische Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Türkei durchgeführt wird, zwei Kampfflugzeuge MiG-29-Kampfflugzeuge und zwei Erdkampfflugzeuge Suchoi Su-25 der aserbaidschanischen Luftwaffe teilnehmen. Die Kampfflugzeuge sind am Mittwoch, dem 1. September in die Türkei abgeflogen, hieß es.