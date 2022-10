Präsident Aliyev: Aserbaidschan braucht fast 30 Jahre und 25 Milliarden US-Dollar für Räumung seiner befreiten Gebiete von Minen

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Nach Schätzungen von internationalen Experten braucht Aserbaidschan fast 30 Jahre und 25 Milliarden US-Dollar für die Räumung seiner von der armenischen Besatzung befreiten Gebiete von Minen. In den vergangenen zwei Jahren nach dem Zweiten Karabach-Krieg wurden mehr als 250 aserbaidschanische Bürger durch Landminenexplosionen getötet oder schwer verletzt.

Das sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Plenarsitzung des 6. Gipfeltreffens der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien, berichtete AZERTAC.

“Nach ersten Schätzungen hat Armenien während der Besatzungszeit mehr als eine Million Landminen gelegt“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.

Neben den Minenräumungsarbeiten führt Aserbaidschan derzeit die groß angelegten Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Ländern mit eigenen finanziellen Mitteln. Wir haben auch mit der Rückkehr ehemaliger Binnenvertriebene in ihre Heimat begonnen. Das Programm namens “Große Heimkehr“ wurde bereits gestartet“, so Präsident Ilham Aliyev.