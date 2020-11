Baku, 25. November, AZERTAC

Kalbajar (deutsch: Kälbädschär) ist unser antikes Gebiet. Kalbajar ist antike aserbaidschanische Böden. Kalbajar ist einer von unseren territorial größten Bezirken. Die historischen Denkmäler von Kalbajar sind unser großer Reichtum. Sowohl Moscheen, als auch Kirchen sind unsere historischen Schätze.

Das sagte Präsident Ilham Aliyev dies in seiner Ansprache an die aserbaidschanische Bevölkerung.

Die Menschen in Aserbaidschan wissen es gut und die ganze Welt sollte wissen, dass die Kirchen in Kalbajar zum alten kaukasischen Albanien gehören. Es gibt viele historische Dokumente, die dies bestätigen. Es ist kein Geheimnis. Armenische "Historiker" und Fälscher haben die alten albanischen Kirchen anhand von falschen Tattsachen armenisiert, ihre eigenen Schriften hinzugefügt und diese Kirchen angeeignet. Es genügt, einen Blick auf die Geschichte zu werfen und alle zu sehen, dass das zaristische Russland in den 1830er Jahren die albanische Kirche abschaffte, gesamte Eigentum der albanischen Kirche an die armenische Gregorianische Kirche übergab und armenische Priester und ihre Gönner begannen, sich diese Kirchen anzueignen. Ihre Hauptaufgabe war es, die Geschichte des kaukasischen Albaniens zu löschen. Aber wir haben es nicht zugelassen.

Der Krieg zeigte einmal mehr, wer wer ist. Armenien ist ein besiegtes Land. Aserbaidschan ist ein siegreiches Land. Kalbajar gehört uns! Karabach ist Aserbaidschan!