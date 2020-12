Präsident Ilham Aliyev appelliert an aserbaidschanische Bevölkerung VIDEO

Baku, 1. Dezember, AZERTAC

Am Dienstag, dem 1. Dezember appellierte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, an die aserbaidschanische Bevölkerung, wie AZERTAC berichtete.

In seiner TV-Ansprache übermittelte Präsident Ilham Aliyev dem aserbaidschanischen Volk seine Glückwünsche zur Befreiung des Rayons Latschin aus der armenischen Okkupation.

Ich freue mich sehr darüber, dass die Region Latschin aus der Okkupation befreit wurde. Ich gratuliere allen Menschen in Aserbaidschan herzlich zu diesem Ereignis. Die Befreiung der Region Latschin ist ein historisches Ereignis. Wir sind in die Region Latschin zurückgekehrt, ohne einen einzigen Schuss abgefeuert zu haben. Wir haben den Feind dazu gezwungen. Der glänzende Sieg auf dem Schlachtfeld hat dazu geführt, dass unsere drei weitere Gebiete- Aghdam, Kälbädschär und Latschin an uns übergingen. Wir haben diese Regionen zurückgeholt, ohne einen einzigen Schuss abgefeuert zu haben, so Präsident Ilham Aliyev.