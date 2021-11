Präsident Ilham Aliyev empfängt ehemalige kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović VIDEO

Baku, 3. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat heute die ehemalige kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović zum Gespräch empfangen.

Im Laufe des Gesprächs betonten die Seiten die Bedeutung des VIII. Globalen Baku Forums, das unter dem Titel “Die Welt nach COVID-19“ stattfinden wird, und betonten, dass diese Veranstaltung zur internationalen Zusammenarbeit beitragen wird.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte mit Genugtuung an seinen Besuch in Kroatien und an sein Treffen mit Kolinda Grabar-Kitarović und wies auf die Rolle dieser Visite bei der Ausweitung bilateraler Beziehungen hingewiesen.