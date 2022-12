Präsident Ilham Aliyev empfängt russische Delegation um Gouverneur von Astrachan VIDEO

Baku, 7. Dezember, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 7. Dezember hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, eine Delegation unter der Leitung des Gouverneurs der Oblast Astrachan der Russischen Föderation, Igor Babuschkin, zum Gespräch empfangen, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Präsident Ilham Aliyev sagte, es bestehe enge Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und einzelnen Gebieten der Russischen Föderation, einschließlich der Oblast Astrachan. Der Staatschef wies auf die Rolle dieser Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Russland hin. Präsident Ilham Aliyev sagte zudem, dass sich die bilateralen Beziehungen zu Russland im Jahr 2022 erfolgreich entwickelt haben, und hob in diesem Zusammenhang die Bedeutung gegenseitiger Besuche und des interregionalen Forums in Baku hervor. Der Präsident sprach die historisch wachsenden traditionellen gut nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Region Astrachan an und zeigte sich zufrieden mit der Umsetzung der Kooperationspläne aus.

Igor Babuschkin bedankte sich für freundliche Worte und sagte, dass die Zusammenarbeit der Region Astrachan der Russischen Föderation mit Aserbaidschan erfolgreich fortgesetzt wird. Der Gast erinnerte im Laufe des Gesprächs daran, dass der Güterverkehr in den neun Monaten dieses Jahres um die Vierfache gestiegen sei, und wertete dies als Zeichen für enge Beziehungen. Der Gouverneur der Oblast Astrachan sprach zugleich die Bedeutung des in Baku abgehaltenen interregionalen Forums an und äußerte sich lobend über die bestehenden Kooperationsbeziehungen zwischen der Oblast Astrachan und Aserbaidschan, die zum Ausbau der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Russland beitragen.

Bei dem Treffen wurde die Bedeutung der Projekte angesprochen, die von der Heydar Aliyev Stiftung in der Region Astrachan durchgeführt werden. Man teilte mit, dass im nächsten Jahr in Astrachan eine Reihe von Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 100. Geburtstag von großem Leader Heydar Aliyev stattfinden werden.

Im Laufe des Gesprächs wurden auch die Zusammenarbeit im humanitären Bereich betreffende Fragen erörtert.