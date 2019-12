Präsident Ilham Aliyev empfängt türkische Delegation VIDEO

Baku, 4. Dezember, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 4. Dezember hat der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev eine türkische Delegation unter der Leitung des Ministers für Land- und Forstwirtschaft, Bekir Pakdemirli, zum Gespräch empfangen.

Beim Treffen wurde die erfolgreiche Entwicklung der freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei in allen Bereichen hervorgehoben. Zudem wurde betont, dass der aktuelle Besuch von Bekir Pakdemirli in Aserbaidschan zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit im Agrarsektor beitragen und gute Möglichkeiten für die Besprechung der Fragen der Ausweitung bilateraler Beziehungen in diesem Bereich schaffen wird.

Im Laufe des Gesprächs wurde die Bedeutung des Treffens der Landwirtschaftsminister der Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Baku angesprochen. Man betonte die Ausrichtung international wichtiger Veranstaltungen auf hoher Ebene in Aserbaidschan.