Präsident Ilham Aliyev stellt eine Million Manat für Wasserversorgung in Nachitschewan bereit

Baku, 23. April, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev gab am Donnerstag, dem 23. April ein Dekret über zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung in der Autonomen Republik Nachitschewan heraus

Nach diesem Erlass sollen auf dem Territorium der Autonomen Republik mehrere artesische Brunnen entworfen und gebohrt werden.

Ziel ist es, die Bewässerung von Ackerfeldern in Nachitschewan weiter zu verbessern sowie den Bedarf der

Bevölkerung an Trinkwasser in den Siedlungen der Autonomen Republik zu decken. Für diesen Zweck stellte man dem Ministerkabinett der Autonomen Republik eine Million Manat bereit, wie AZERTAC berichtete.

Der Staatschef verabschiedete in letzten Zeiten mehrere Dekrete über zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserversorgungssystems in den Regionen. Man stellte Geldmittel in großer Menge für die Entwicklung des Bewässerungssystems im Land bereit, weil die Weiterentwicklung des Agrarsektors in Aserbaidschan auf der Staatsebene priorisiert wird.