Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen Ehrenalle und Märtyrerallee VIDEO

Staatsoberhaupt, Oberbefehlshaber appelliert an aserbaidschanische Bevölkerung in der Märtyreralle

Baku, 8. November, AZERTAC

Am Sonntag, 8. November besuchten der Präsident der Republik Aserbaidschan, der Oberste Oberbefehlshaber Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva die Ehrenallee und die Märtyrerallee.

Das Staatsoberhaupt sprach das aserbaidschanische Volk in der Märtyreralle an.

Zunächst ehrten Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva das Andenken an den großen Leader Heydar Aliyev in der Ehrenalle.

Präsident Ilham Aliyev legte am Denkmal von Nationalleader Heydar Aliyev einen Kranz nieder.

Dann wurde die Nationalhymne von Aserbaidschan intoniert.

Anschließend ehrten sie hier im Friedhof auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin, Zarifa Aliyeva, des hervorragenden Staatsmanns, Aziz Aliyev, und des berühmten Arztes, Wissenschaftlers, Tamerlan Aliyev, legten an ihren Gräbern frische Blumen nieder.

Dann kamen Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva in der Märtyreralle an. Sie gedachten der heldenhaften Söhne des aserbaidschanischen Volkes, die ihr Leben für die Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans hingaben und legten Blumen an ihren Gräbern nieder.

Präsident Ilham Aliyev legte dann einen Kranz am Denkmal des Ewigen Feuers nieder.

Die Nationalhymne von Aserbaidschan wurde intoniert.

Das Staatsoberhaupt richtete dann Worte an das aserbaidschanische Volk in der Märtyrerallee.