Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen Grabmal von Nationalleader Heydar Aliyev VIDEO

Baku, 10. Mai, AZERTAC

Heute ist der 97. Geburtstag des Architekten und Gründers des modernen unabhängigen Aserbaidschan, hervorragenden Staatsmannes, Nationalleaders des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva kamen am Geburtstag von großem Leader im Ehrenfriedhof an, um sein Grabmal zu besuchen, wie AZERTAC berichtete.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva legten frische Blumen am Grab von Nationalleader Heydar Aliyev nieder und ehrten das Andenken am großen Leader mit großem Respekt.

Anschließend ehrten sie hier im Friedhof auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin, Zarifa Aliyeva, des hervorragenden Staatsmanns, Aziz Aliyev, und des berühmten Arztes, Wissenschaftlers, Tamerlan Aliyev, legten an ihren Gräbern frische Blumen nieder.