Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen Grabmal von Nationalleader Heydar Aliyev VIDEO

Baku, 10. Mai, AZERTAC

Heute ist der 99. Geburtstag von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev.

Wie AZERTAC mitteilte, kamen Präsident Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Familienmitglieder in der Ehrenallee an, um hier das Grabmal von Nationalleader Heydar Aliyev zu besuchen.

Präsident Ilham Aliyev legte am Grabmal von großem Leader einen Kranz nieder.

Anschließend wurde die Staatshymne intoniert.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva ehrten hier im Friedhof auch das Andenken der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin, Zarifa Aliyeva, des hervorragenden Staatsmanns, Aziz Aliyev, und des berühmten Arztes, Wissenschaftlers, Tamerlan Aliyev, legten an ihren Gräbern Blumen nieder.