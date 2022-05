Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva pflanzen Bäume in einem Park, der in der Stadt Füsuli angelegt werden sollte VIDEO

Füsuli, 10. Mai, AZERTAC Am Dienstag, dem 10. Mai weilten Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva zu einem Besuch im von der armenischen Besatzung befreiten Rayon Füsuli. Die von der armenischen Okkupation befreiten Gebiete werden durch die unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev durchgeführten Wiederaufbauarbeiten belebt. Die Folgen der Schäden, die die Armenier dem Ökosystem jener Regionen zugefügt haben, werden beseitigt. Im Rahmen ihres Besuchs in der Stadt Füsuli pflanzten Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva Bäume in einem Park, der in der Stadt Füsuli angelegt werden sollte.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva pflanzen Bäume in einem Park, der in der Stadt Füsuli angelegt werden sollte

