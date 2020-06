Präsident Ilham Aliyev weiht in der Stadt Ganja neues Lehrgebäude für Agraruniversität ein VIDEO

Ganja, 24. Juni, AZERTAC

In der Stadt Ganja wurde ein neues Lehrgebäude für die Aserbaidschanische Staatliche Agraruniversität gebaut.

Am Mittwoch, dem 24. Juni weihten Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva im Rahmen ihres Besuchs in Ganja das Gebäude ein.

Sie lernten das neue Lehrgebäude kennen und inspizierten hier für den Unterrichtsprozess geschaffene Bedingungen, wie AZERTAC mitteilte.