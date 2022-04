Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Regionen Füsuli und Schuscha VIDEO

Baku, 21. April, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat am Donnerstag, dem 21. April die an den Köndälänchay-Stauseen in der Region Füsuli durchzuführenden Rekonstruktionsarbeiten, den Verlauf der Bauarbeiten an der Autobahn Ähmädbäyli- Füsuli-Schuscha und dem Tunnel im Dorf Daschalti im Schuscha Rayon sowie die vollständige Rekonstruktion eines Bürogebäudes und den Bau einer Konferenzhalle in der Stadt Schuscha inspiziert.