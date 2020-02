Präsident Sergio Mattarella: Italien und Aserbaidschan sind befreundete Länder und wichtige Partner in der Region

Rom, 21. Februar, AZERTAC

Italien und Aserbaidschan sind befreundete Länder und wichtige Partner in der Region. Aserbaidschan ist ein modernes Land, das für den Dialog offen und weltweit anerkanntes ist.

AZERTAC zufolge erklärte dies der italienische Präsident Sergio Mattarella in seiner Presseerklärung in Rom.

Der italienische Staatschef sprach die Präsidentschaft Aserbaidschans in der Bewegung der Blockfreien Staaten an und betonte der Präsident, dass Aserbaidschan dieses Engagement übernommen habe und seine Arbeit auf internationaler Ebene weiter stärken werde.

“Italien und Aserbaidschan arbeiten im Wirtschafts- und Handelsbereich eng zusammen und entwickeln sich weiter. Viele italienische Unternehmen sind in Aserbaidschan erfolgreich tätig. In der Zukunft werden weitere italienische Unterhemen zur Geschäftstätigkeit in Aserbaidschan herangezogen werden“, so Präsident Sergio Mattarella.