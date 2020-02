-Hallo! Ich heiße Sung Boo Cho. Ich bin Präsident und CEO der Nachrichtenagentur Yonhap, einer der wichtigsten Nachrichtenagenturen Südkoreas. Zunächst möchte ich ganz herzlich zum hundertjährigen Jubiläum der Gründung der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur AZERTAC gratulieren. Die jüngsten Erfolge und der Status von AZERTAC haben gezeigt, dass Ihre geschätzte Agentur seit so einem Jahrhundert stetig wächst und sich stetig weiterentwickelt. Ich kann sowohl den 5. Weltkongress der Nachrichtenagenturen, als auch die 16. OANA-Generalversammlung als drastisches Beispiel dafür liefern, die im November 2016 gleichzeitig und erfolgreich von AZERTAC ausgerichtet wurden. Die erfolgreiche Ausrichtung dieser bedeutenden internationalen Veranstaltungen unter der hervorragenden Führung von AZERTAC- Vorstandsvorsitzenden, Herrn Aslan Aslanov hat die Kompetenz von AZERTAC als globale Medienstruktur unter Beweis gestellt.Insbesondere unter Ihrer hervorragenden Führung hat AZERTAC seine Rollen und Aufgaben als Vorsitzende der OANA für drei Jahre von 2016 bis 2019 hervorragend erfüllt.

Die außergewöhnliche Führung und große Erfahrung des ehemaligen Präsidenten vom Herrn Aslanov haben auch mich als derzeitigen Präsidenten der OANA sehr inspiriert.

Yonhap und AZERTAC sind die wichtigsten Nachrichtenagenturen für Südkorea und Aserbaidschan und pflegen seit langem einen engen Austausch und eine enge Zusammenarbeit. Insbesondere haben die beiden Nachrichtenagenturen seit 2016 eng als OANA-Präsident bzw. Vizepräsident zusammengearbeitet und im November 2019 ihre Positionen als Präsident und Vizepräsident innerhalb dieser Organisation ausgetauscht. Ich hoffe sehr, dass beide Agenturen sich weiterentwickeln und ihre bestehenden Kooperationsbeziehungen in einer Vielzahl von Bereichen in absehbarer Zukunft expandieren werden. Ich möchte noch einmal ganz herzlich zum 100. Jahrestag der Gründung Ihrer Agentur gratulieren und AZERTAC einen enormen Erfolg als führende Medieneinrichtung in der Arena der globalen Nachrichtenagenturen wünschen. Vielen Dank.