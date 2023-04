Präsident von Aserbaidschan: Wir sind sehr daran interessiert, mit Bosnien und Herzegowina im Bereich erneuerbarer Energien zusammenzuarbeiten

Baku, 13. April, AZERTAC

„Im Energiesektor gibt es sehr große Möglichkeiten. Die Länge des von Aserbaidschan initiierten Südlichen Gaskorridors beträgt 3.500 Kilometer. Seit etwas mehr als zwei Jahren transportiert diese Pipeline unser Erdgas nach Europa. Diese Pipeline führt an den Grenzen von Bosnien und Herzegowina vorbei. Es wäre gut, wenn wir anfangen würden, im Bereich Erdgas zusammenzuarbeiten. Entsprechende Anweisungen wurden bereits erteilt“, sagte der Staatspräsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in einer Presseerklärung nach seinem Treffen mit der Vorsitzenden der Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina, Željka Cvijanović, in Sarajevo.

„Gleichzeitig werden gemeinsame Forschungsarbeiten an der Wasserkraft und anderen erneuerbaren Energien durchgeführt. Ich bin mir sicher, dass es möglich sein wird, ernsthafte Schritte in dieser Richtung zu unternehmen. Aserbaidschan hat Milliarden von Dollar im Ausland investiert, und natürlich sind wir sehr daran interessiert, in diesem Bereich mit Bosnien und Herzegowina zusammenzuarbeiten“, so Präsident Ilham Aliyev.