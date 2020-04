Präsidialerlaß: Einmalige Beihilfe für Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs

Baku, 24. April, AZERTAC

Am Freitag, dem 24. April hat Präsident Ilham Aliyev ein Dekret über die Gewährung einer einmaligen finanziellen Geldunterstützung für die Teilnehmer des Zweiten Weltkrieges in den Jahren und Witwen der Soldaten, die im Krieg gefallen oder später gestorben sind, sowie für diejenigen, die für ihre aufopfernde Arbeit an der Hinterfront mit Orden und Medaillen ausgezeichnet worden sind.

Laut diesem Erlaß des Staatschefs werden die Teilnehmer des Zweiten Weltkrieges eine einmalige Beihilfe in Höhe von 1500 Manat und die Witwen der Soldaten, die im Krieg gefallen oder später gestorben sind, sowie diejenigen, die für ihre aufopfernde Arbeit an der Hinterfront mit Orden und Medaillen ausgezeichnet worden sind, eine einmalige Beihilfe in Höhe von 750 Manat erhalten.

Für die Leistung dieser einmaligen Beihilfe stellte der Staatschef aus dem Reservefonds des Präsidenten 5,9 Millionen Manat bereit.