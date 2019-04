Schachturnier in Spanien: Aserbaidschanischer Schachspieler führt die Tabelle an

Baku, 20. April, AZERTAC

Das internationale Turnier in Spanien läuft nun weiter. Der aserbaidschanische Schachspieler Azer Mirzayev führt in der vorletzten Runde die Tabelle an. In der achten Runde besiegte er den Tabellenführer Vadim Moiseenko aus Russland, wie AZERTAC berichtet.

Die Spiele der letzten Runde des Turniers werden heute gespielt. In der neunten Runde trifft der aserbaidschanische Schachspieler mit 7 Punkten auf den kroatischen Gegner Bojan Kurajica (6,5 Punkte).