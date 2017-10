Staatspräsident Ilham Aliyev empfängt neuen Botschafter von Guatemala zur Entgegennahme des Beglaubigungsschreibens VIDEO

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Am Freitag, dem 27. Oktober hat Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev den neuen außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der Republik Guatemala in Aserbaidschan, Lars Henrik Pira Pérez, zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens empfangen.

Botschafter Lars Henrik Pira Pérez schritt die Front der Ehrengarde ab.

Der guatemaltekische Diplomat überreichte Präsident Ilham Aliyev sein Beglaubigungsschreiben.

Dann unterhielt sich Staatspräsident Ilham Aliyev mit dem Botschafter.

Beim Gespräch wurde betont, dass es gute Möglichkeiten für die Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Guatemala in verschiedenen Bereichen gibt. Man hat betont, dass die beiden Länder an der Erweiterung der Beziehungen in den Bereichen Wirtschaft, Investitionen, Handel und kulturellen Bereichen interessiert seien.

Die Seiten betonten die Wichtigkeit einer gegenseitigen Informierung in Hinsicht auf den weiteren Ausbau der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Guatemala.

Botschafter Lars Henrik Pira Pérez gratulierte dem aserbaidschanischen Staatschef zur für kommende Tage geplanten Eröffnung der Bahnstrecke Baku-Tiflis-Kars.