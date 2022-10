Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Gadabey und Daschkasan beschossen

Baku, 19. Oktober, AZERTAC

Von 18.40 Uhr am 18. Oktober bis 01.45 Uhr am 19. Oktober haben Einheiten der armenischen Streitkräfte Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung der Dörfer Tazakand und Astaf des Bezirks Daschkasan und Daryurd des Distrikts Gadabey stationiert sind, aus ihren Positionen in Richtung der Siedlungen Garaiman, Pambak und Gunaschli des Bezirks Basarkechar mit Pausen unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC haben aserbaidschanische Einheiten, die in den oben genannten Richtungen stationiert sind, Gegenmaßnahmen ergriffen.