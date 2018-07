Trainer Zlatko Dalic: Kroatien setzt auf “vier Millionen Trainer, vier Millionen Spieler

Baku, 11. AZERTAC

Kroatiens Trainer Zlatko Dalic hofft mit Unterstützung seines ganzen Volkes auf den großen Coup bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. “Wir sind ein Land, in dem alles möglich ist - vier Millionen Einwohner, vier Millionen Trainer, vier Millionen Spieler“, sagte der 51-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Halbfinal-Spiel an diesem Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) im Luschniki-Stadion von Moskau gegen England. Dalic gab sich selbstbewusst und entspannt: “Wir haben keinen Grund nervös zu sein. Wir sind frei von jeglichem Druck, wir wolle das genießen“, sagte er.

Kroatien kann mit dem Einzug ins Endspiel seinen bisher größten Erfolg von 1998 übertrumpfen, als die Mannschaft um Stürmerstar Davor Suker in Frankreich Dritter wurde. Dalic wollte auch nichts davon hören, dass seinen Spielern noch das Achtel- und Viertelfinale mit Verlängerung und Elfmeterschießen gegen Dänemark und Russland in den Knochen steckt. “Wir haben fünf schwere Spiele gespielt, aber es gibt keine Alibis. Wir wollen es genießen und alles geben. Wir werden nicht sagen, dass wir ermattet, müde oder erschöpft sind“, betonte er.

Auch Abwehrspieler Dejan Lovren sagte: “Ich glaube, wir hatten genügend Zeit, uns zu erholen. Ich bin bereit und fit und kann das Gleiche über meine Teamkollegen sagen.“ In solchen Spielen vergesse man jegliche Müdigkeit: “Das ist vielleicht eine einzigartige Chance in unserem Leben.“ Der Profi vom FC Liverpool trifft auf seine Kollegen aus der Premier League und zollte Englands Torjäger Harry Kane “höchsten Respekt“.

Dalic hatte das Team erst im Oktober inmitten der heißen Phase der WM-Qualifikation von Ante Cacic übernommen. Der frühere Profi trainierte zuletzt fast drei Jahre lang den Al Ain Club aus den Vereinigten Arabischen Emirate und arbeitete zuvor in Saudi-Arabien.