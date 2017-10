Treffen von GUAM-Außenministern im erweiterten Format in Tiflis

Tiflis, 9. Oktober, AZERTAC

Wie ein AZERTAC-Sonderkorrespondent berichtete, hat am Sonntag, dem 8. Oktober in Tiflis ein Treffen von GUAM-Außenministern stattgefunden.

Der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov, der georgische stellvertretende Ministerpräsident, Außenminister Michail Janelidse,

der ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin, der moldauische Außenminister Andrei Galbur sowie der GUAM-Generalsekretär Altay Afandiyev nahmen am Treffen teil, hielten eine Rede.

Vertreter von Vereinigten Staaten, Japan, der Visegrad-Gruppe, der Baltischen Versammlung sowie in Tiflis akkreditierte Botschafter einer Reihe von Ländern nahmen am Treffen in der Eigenschaft als Beobachter teil.

Die GUAM-Außenminister diskutierten über Arbeiten, die in den verflossenen 20 Jahren seit der Gründung der Organisation geleistet sind, sowie bevorstehende Aufgaben, strategische Pläne, Sicherheitsfragen, territoriale Integrität der Staaten, friedliche Lösung von Konflikten, groß angelegte Energie-und Infrastruktur-Projekte, die in der Region umgesetzt werden, sowie die weitere Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb der GUAM.

Am Ende wurde eine Reihe von Dokumenten über den Aktionsplan und den Ausbau der Zusammenarbeit unterzeichnet.