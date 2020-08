Türkei: 14 Waldbrände in elf Provinzen

Ankara, 2. August, AZERTAC

Der türkische Land- und Forstwirtschaftsminister Bekir Pakdemirli teilte am Samstagabend mit, dass in den letzten Stunden 14 Waldbrände in elf verschiedenen Provinzen ausgebrochen seien. Elf davon seien unter Kontrolle, einer gelöscht, bei zwei Waldbränden würden die Löscharbeiten andauern, wie das türkische Büro von AZERTAC berichtete.

Zwei der Brände seien in Mugla ausgebrochen (Milas, Schmetterlingstal in Fethiye), zwei in Aydin (Cine-Akcaova und Nazilli-Bozdogan), zwei in Izmir (Gaziemir-Camönü und Kemalpasa), einer in Gaziantep, einer in Balikesir Dursunbey, einer in Sinop Boyabat, einer in Samsun Vezirköprü, einer im Zentrum von Bitlis, einer in Kahramanmaras Sucati, einer in Manisa Ahmetli und einer in Kütahya Tavsanli.