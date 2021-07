UEFA: Keine Tore im Karabach Aghdam-Aschdod Spiel

Baku, 23. Juli, AZERTAC

Im Rahmen der zweiten Qualifikationsrunde in der UEFA Europa Conference League traf Karabach Aghdam auf die israelische Mannschaft Aschdod. Das Spiel mit Zuschauern fand am Donnerstag im Tofig Bahramov Stadion in Baku statt. Die Mannschaften trennten sich torlos.

Sergiy Boyko aus der Ukraine war Schiedsrichter-Chef des Spiels.

Das Rückspiel zwischen diesen Teams findet eine Woche später statt.