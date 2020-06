US-Profigolfer McCarthy positiv auf Corona getestet

Baku, 27. Juni, AZERTAC

US-Profigolfer Denny McCarthy ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gaben der 27-Jährige und Offizielle der laufenden PGA-Tour am Freitag bekannt.

Er ist der dritte Spieler, der sich seit der Wiederaufnahme der Tour mit COVID-19 infiziert hat. Vergangene Woche wurde bereits seinen Landsleuten Nick Watney und Cameron Champ das Virus nachgewiesen.

Am Donnerstag hatte McCarthy noch bei der Eröffnungsrunde der TPC River Highlands in Cromwell teilgenommen, danach traten die ersten Symptome auf. "Ich fühlte mich nach der Runde ziemlich schwach und müde. Ich habe mir aber nicht viel dabei gedacht, weil ich von Montag bis Mittwoch viel trainiert habe", erzählte er. In der Nacht habe dann "mein ganzer Körper geschmerzt. Da wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung ist."