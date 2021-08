Verteidigungsministerium: Armenische Einheiten beschießen Stellungen der aserbaidschanischen Armee weiter

Baku, 7. August, AZERTAC

Am Freitag, dem 6. August um 19:05 Uhr, 23:30 Uhr und 23:50 Uhr Lokalzeit haben Einheiten der armenischen Armee Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung der Dörfer Heydarabad im Rayon Sadarak der Autonomen Republik Nachitschewan, Istisu und Yukhari Ayrim stationiert sind, im Bezirk Kelbadschar aus ihren Stellungen, die in den Dörfern Arasdayan in der Vedi Region, Yukhari Zaghali und Zerkend im Rayon Basarketschär stationiert sind, erneut unter Beschuss genommen, teilte der Pressedienstes des Verteidigungsministeriums in Aserbaidschan mit.

Es gibt keine Verluste und Tote unter aserbaidschanischen Soldaten. Einheiten der aserbaidschanischen Armee eröffneten Gegenfeuer, um Provokationen des Gegners in jenen Richtungen zu verhindern.

Aserbaidschanische Truppen behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation in diesem Bereich bei, hieß es weiter.