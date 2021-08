Verteidigungsministerium: Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Staatsgrenze unter Beschuss genommen

Baku, 3. August, AZERTAC

Am Montag, dem 2. August 2021, von 13:55 bis 17:00 Lokalzeit haben armenische Einheiten, die in der Nähe des Dorfes Arasdayan in der Vedi Region, der Siedlung Särkänd/Zerkend im Rayon Basarketschär stationiert sind, Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung der Siedlung Heydarabad im Rayon Sadarak der Autonomen Republik Nachitschewan, des Dorfes Yukhari Ayrim des Rayons Kelbadschar unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC haben aserbaidschanische Einheiten Gegenfeuer erwidert.

Es gibt keine Verluste unter aserbaidschanischen Soldaten.

Momentan ist die die aktuelle Lage in diesen Richtungen stabil. Aserbaidschanische Einheiten behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation in diesem Bereich bei, hieß es.