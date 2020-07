Washington: Virtuelles Forum zur Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit in der Kaspischen Region

Washington, 1. Juli, AZERTAC

Mit gemeinsamer Unterstützung der Botschaften Aserbaidschans, Afghanistans, Georgiens, Kasachstans und der Türkei in den USA hat in Washington ein virtuelles Forum zur Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit in der Kaspischen Region stattgefunden. Das Webinar, das vom Kaspischen Politischen Zentrum veranstaltet wurde, beschäftigte sich mit schweren Folgen der Coronaviruskrise für die Wirtschaft in der Kaspischen Region und in Zentralasien, wie das AZERTAC-Büro in Washington berichtete.

Am Seminar nahmen Experten des US-Außenministeriums, der International Finance Corporation, Internationalen Währungsfonds teil. Die Veranstaltung erörterte eingehend mögliche Folgen dieser Pandemie für die Wirtschaftspolitik der Regierungen jener Regionen.

Diskussionsteilnehmer wiesen auf die Bedeutung der weiteren Verstärkung gemeinsamer Bemühungen zur Unterstützung des grenzüberschreitenden Handels und der regionalen Zusammenarbeit während der gesamten Pandemie hin.