Weltbank und Internationaler Währungsfonds führen Gespräche mit Aserbaidschan

Baku, 4. März, AZERTAC

Die Weltbank (WB) und der Internationale Währungsfonds (IWF) haben die Reformen in Aserbaidschan diskutiert.

Laut der Auskunft des Finanzministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC hat sich der Minister Samir Scharifov im Rahmen seines Besuchs in Washington mit der Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds (IWF) Kristalina Georgieva zusammengetroffen.

Minister Scharifov informierte seine Gesprächspartnerin über die umfassenden Reformen in Aserbaidschan unter Führung von Präsident Ilham Aliyev.

Frau Georgieva erinnerte an ihr Treffen mit Präsident Ilham Aliyev beim Wirtschaftsforum in Davos im Januar 2019 und erklärte, sie sei auf dem laufenden über die Wirtschaftsreformen in Aserbaidschan. Sie betonte zudem, dass der IWF bereit sei, Aserbaidschan in diesem Bereich zu unterstützen.

Beim Treffen wurde die wichtige Rolle unseres Landes auf regionaler und globaler Ebene hervorgehoben. Darüber hinaus führten die Seiten eine ausführliche Diskussion über den aktuellen Stand der Zusammenarbeit Aserbaidschans mit internationalen Finanzinstitutionen.

Minister Sharifov kam im Rahmen seines Besuchs auch mit dem Vizepräsidenten der Weltbank Siril Muller zusammen. Beim Gespräch ging es um zukünftige Projekte und Pläne.

Die Seiten führten einen Meinungsaustausch über künftige Kooperationspläne.