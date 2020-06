Zahl der Corona-Infizierte in Kasachstan auf 13.558 gestiegen

Nur-Sultan, 11. Juni, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden haben sich in Kasachstan 239 weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 4 Patienten sind gestorben. Die meisten Fälle wurden in der Region Ostkasachstan registriert.

Insgesamt 8400 Patienten erholten sich bisher von der Krankheit, wie das kasachische Büro von AZERTAC mitteilte.

Bislang wurden in Kasachstan 13.558 Infektionen und 67 Todesfälle registriert.